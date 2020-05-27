በአዲስ አበባ ለኮሮና ቫይረስ ሕሙማን ሕክምና መስጫ የሚውል ፊልድ ሆስፒታል ተገነባ
አዲስ አበባ፣ ግንቦት 19፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ) በአዲስ አበባ ለበርካታ የኮሮና ቫይረስ ሕሙማን ሕክምና መስጫ የሚውል ‘አዲስ አበባ ኮቪድ-19 ፊልድ ሆስፒታል’ ተገነባ።
በቅርቡ ሥራ የሚጀምረውን ሆስፒታል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰና የዓለም የምግብ መርኃ ግብር ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤስሌይ መርቀው ከፍተውታል።
በቦሌ ቡልቡላ አካባቢ የሚገኘው ይህ የፊልድ ሆስፒታል 25 ሺህ ካሬ ሜትር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን፥ በዓለም የምግብ መርኃ ግብር ድጋፍ የተሰራ ነው ተብሏል።
በሦስት ሣምንታት ውስጥ የተገነባው ሆስፒታሉ ቀሪ የማጠናቀቂያ ሥራዎች ተከናውነውለት ከ10 ቀናት በኋላ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆን ተገልጿል።
ሆስፒታሉ በተለያየ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የኮሮና ቫይረስ ሕሙማን ሕክምና መስጫነት የሚውል ሲሆን በዓለም ጤና ድርጅት የጥራት ደረጃ መሰረት መገንባቱ ተጠቁሟል።
ዶክተር ሊያ እንደተናገሩትም ሆስፒታሉ በዓለም የምግብ መርሃ ግብር፣ በዓለም ጤና ድርጅት እንዲሁም በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ቅንጅት የተገነባ ነው።
ለድንገተኛ ሕክምና በአጭር ጊዜ የተገነባ ቢሆንም ለረጅም ጊዜ አገልግሎት መስጠት የሚችል ማዕከል መሆኑን ገልጸዋል።
ሆስፒታሉ ቀደም ሲል ለመንግሥታቱ ድርጅት ሠራተኞች ተብሎ የተሰራ ቢሆንም ለሌሎች ሕክምና መስጫ ሆኖ እንዲያገለግልም እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ከቀናት በኋላ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆንና ሆስፒታሉን ለሌሎች የጤና አገልግሎት ሥራዎች ለማዋል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እየተካሄደ እንደሆነም ዶክተር ሊያ ጠቁመዋል።
የዓለም የምግብ መርኃ ግብር ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤስሌይ የኢትዮጵያ መንግሥት ቫይረሱን ለመከላከል ከፍተኛ ትኩረት አድርጓል ሲሉ ተናግረዋል።
በተለይም የኢትዮጵያ መንግሥት ሆስፒታሉን ከተቋማቸውና ከመንግሥታቱ ድርጅት ጋር በመሆን እውን ማድረጉን አድንቀዋል።
በሦስት ሳምንታት ውስጥ ይህን ማብቃት መቻሉ የሚደነቅ ነው በማለት።
ለዚህ ስኬት በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የአሰራር ሥርዓቶችን ማቅለል መቻላቸው መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ መግለፃቸውን ኢዜአ ዘግቧል።
Source: fanabc.
#Ethiopia: A new field hospital designated to treat COVID19 is built in #BoleBulbula, the southern outskirt of #AddisAbeba with the support from the #UN, #WHO, & #WFP. The hospital was first intended for UN staffers, but will now be used to treat other patients, @lia_tadesse said pic.twitter.com/k4Q6V68NSa
— Addis Standard (@addisstandard) May 27, 2020
BREAKING : #Djibouti records 229 new #COVID__19 cases and four more deaths ,bringing the total confirmed cases to 2697.The new cases were reported out of 989 laboratory tests. Djibouti has conducted a total of 24,129 COVID-19 tests so far with 18 deaths & 1185 recoveries. pic.twitter.com/x3BQhYKv6b
— HornDiplomat (@HornDiplomat) May 27, 2020
#COVID19Ethiopia updates
🟢Infection growth rate of 47.98% (-13.46 from last week)
🟢No new case in Afar in 4 days
🔴Amhara and Tigray region case doubling every 6 days
🔴Community Spread increased by 300% in 10 days
Practice the መ’s
➡️https://t.co/xzQCLxIE1G pic.twitter.com/kOPZoSUb5A
— 🐘Mahlet ‘Mahi’ (@MahletKS) May 27, 2020
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