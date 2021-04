በሸዋሮቢት ለህክምና የመጡ የወሎ ኦሮሞዎች ላይ የተፈፀመውን አረመኔያዊ ግድያ ቅስም ሰባሪ ነው።

ሁሉም የንፁሃን ግድያ አሳዛኝ ነው ነገር ግን የዚህን አሟሟት እጥፍ ድርብ የሚያደርገው አርሶ አደር ቢሆኑም ከግድያው በኋላ ስም ይሰጣቸዋል። እንኳን አርሶ አደር የጦር ምርኮኛ እንኳን ጥበቃ ይደረግለታል። የሀዘን መግለጫ የሚያወጣላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር የላቸውም። የፓርላማ ወኪሎቻቸው ግድያው እንዲቆምላቸው ሲጠይቁ ይወገዛሉ። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ ተቋማት ድርጊቱን ኮንነው መግለጫ አያወጡላቸውም። አምስት ወይም ስድስት ፓርቲዎች ተሰብስበው ግድያውን የሚያወግዝ የጋራ መግለጫ አያወጡም። “ኢትዮጵያን የሚወዱ” አርቲስቶችና ታዋቂ ሰዎች በፌስቡክና ዩቱብ አያለቅሱላቸውም። ሌላው ቀርቶ ሃይሌ ገብረስላሴ ሳይቀር ግድያውን ያወገዙትን የወሎ የፓርላማ ተወካዮች ከናሁ ቲቪ ጋር ባደረገው ቆይታ ኮንኗል። የሀገሪቱ ሚዲያ ባጠቃላይ ስለ ግድያው አሰቃቂነት አይዘግብም። የኦሮሚያ ብልፅግና ውስጥ ያሉ እቃዎች ለምን ይህ ይደረጋል የሚል ህሊና የላቸውም። ባጠቃላይ በኢትዮጵያ ስም የሚምለው ካምፕ የኦሮሞ ንፁሃን ግድያ ጉዳዩ አይደለም። ዛሬ ያየነው አሰቃቂ ግድያ ባይቀረፅ የሚነግረን አይኖርም ነበር። ያልተቀረጹ በርካታ ተመሳሳይ ግድያዎች እንደሚኖሩ ጥያቄ የለውም። በዚህ አካሄድ የሚፈርስ እንጂ የሚገነባ ሀገር አይኖርም። ምርጫ የሚባለው ቀልድ ቀርቶ አስቸኳይ ሁሉን ያካተተ ምክክር ካልተደረገ ኢትዮጵያ ወደ ከፋ የእርስ በርስ ጦርነት እያመራች ነው። በእማሆይ ተረቶች ሀገር የሚመራው አብይ አህመድና ግብረአበሮቹ ገና ብዙ ያሳዩናል። ከመሬት ቆፍሮ ያወጣቸው የዛጉ እሳቤዎች ይህን ህዝብ ገና ብዙ ዋጋ ያስከፍሉታል።

This footage,from the Shoa-Robit incident of last week, shows the brazen act of dragging bodies from an ambulance & beating them to death.Local vigilantes attacking defenseless innocent civilians

This is a crime that has no name yet.#Oromoprotests@hrw @amnesty @antonioguterres pic.twitter.com/yzMjeK8izY

— Tsegaye Ararssa (@RArarssa) April 3, 2021