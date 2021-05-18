በሱዳን ትራንዚሽን እና ኮቪድ በአፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ ላይ ያሳደረው ተፅእኖና መፍትሄዎቹ ላይ የሚመክር ታላቅ የመሪዎች ስብሰባ በፓሪስ እየተካሄደ ነው።
የግብፅና የሱዳንን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ መሪዎች በተገኙበት በዚህ ስብሰባ ላይ ጠሚ አብይ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ልከው ሳይገኙ ቀርተዋል።
ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረትና የኢኮኖሚክ ኮሚሽን መቀመጫ እንደመሆኗ ጠሚው በመሰል አለም አቀፍ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ቢቻል አፍሪካን ወክለው የምእራባውያንን ድጋፍ መጠየቅ ነበረባቸው። ሆኖም የአለም አቀፍ ማህበረሰቡ ውግዘት እረፍት የነሳቸው ጠሚው ኢትዮጵያን እንኳን ወክለው ለመሳተፍ ፍላጎት አላሳዩም።
ዲፕሎማሲ የአለም አቀፍ ጋዜጦች ላይ ከሜትድራንያን ማዶ op-ed በመፃፍ ብቻ አይሰራም። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ምክትል መልእክተኛ ፔይተን ኖፕፍ በአንድ ፓነል ላይ ሲናገር “አብይ በአካል ካናገራቸው የምእራብ ሀገር መሪዎች ይልቅ በጋዜጣ ላይ ያፃፈው ኦፔድ በቁጥር ይበልጣል” ብሎ ነበር (https://bit.ly/33SMwNX)።
በአንድ ወቅት የአራት ኪሎ ጥሩ ፎቶግራፈር በመሆን ያገለገለው አምባሳደር ፍፁም አረጋም ኒው ዮርክ ታይምስና ዋሺንግተን ፖስትን እንደ መንግስት ፕሮፓጋንዳ አውትሌት ለመጠቀም ቢመኝም ፅሁፌን አትሙልኝ በሚል ውትወታው የተሰላቹት ኤዲተሮች እባክህ ተወን ብለውታል። በዚህ ተስፋ ያልቆረጠው አምባሳደሩ ብዙም ተደራሽነት የሌላት የጦማር ገፅ Medium.com ላይ በራሱ ስም ከፍቶ በመንገታገት ላይ ይገኛል። ሌላው በጡረታ መልክ የተመደበ ዲፕሎማትማ ይህን ያህልም የመሞከር አቅም የለውም። የኦፔድ ዲፕሎማሲው ብዙ አላራመደም።
ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ማህበረሰቡ ዘንድ ወደ ተገለሉት ኤርትራ ወይም ወደ የአልበሽር ዘመኗ ሱዳን ደረጃ ዝቅ ብላለች። ኢሳያስ የሚሰራውን ያውቃል። ዋና አላማው ሀገሪቱን አዳክሞ የቀጠናው ዋና ፓወርብሮከር መሆን ነበር። በተወሰነ መልኩም ያንን አሳክቷል። ምእራባውያኑ አሁንም ቦታ ባይሰጡትም በግድቡ እሰጣ ገባና ሌሎች ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ዋና አደራዳሪ በመሆን በካይሮ ካርቱም አቡዳቢና ሞቃዲሾ shuttle diplomacy ተጠምዶ ቆይቷል። ለዚህ አገልግሎቱ ጠቀም ያለ የነዳጅ ገንዘብ ከአቡዳቢ ወደ አስመራ ካዝና ገቢ መደረጉ ብዙ አያጠራጥርም። ነገር ግን ይህ ስኬት ብዙ የሚያስኬድ አይሆንም። ጄፍሪ ፌልትማን የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ከኢሳያስ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲያቀዘቅዙት ግፊት ለማድረግ ማሰቡን ፍንጭ በመስጠቱ ኢሳያስና ኤርትራ ወደ ነበሩበት መገለል ከመመለስ አይድኑም።
ካርቱም ጨዋታውን እያሸነፈች ይመስላል። አሜሪካና አውሮፓ የቀጠናው አዲሷ ዳርሊንግ ሱዳን መሆኗን ማወጃቸው ያበሳጨው የኤርትራው ቃል አቀባይ የማነ ገብረመስቀል (ትሮል ቢባል ይቀላል) ሰሞኑን ትዊተር ላይ ዛቻ መሰል ቢጤ ወደ ሲዳን ሰንዝሯል። የሚያሳዝነው ኢትዮጵያም ካልጠፋ ምሳሌ በደመነፍስ የኢሳያስን ዱካ ተከትላ ተያይዛ የቀጠናው ውራ መሆኗ ነው። ከኑግ ጋር የተገኘህ ሰሊጥ አብረህ ተወቀጥ እንደሚባለው (ለተረቱ ሃፉ በሉኝ ግርማዊነታቸውና አድናቂዎቻቸው ጨዋታ በተረት ካልተዋዛ አይመቻቸውም በሚል ነው)።
ለማንኛውም ለማሳረግ ያህል የገንዘብ ተቋማት ጭምር በሚገኙበት በፓሪስ አፍሪካን የተመለከቱ ቁልፍ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ውይይት በሚካሄድበት በዚህ ሰአት ኢትዮጵያ በመሪ ደረጃ አልተወከለችም። በምትኩ ጠሚው በሚኒልክ የግብር አዳራሽ ግድንግድ ፖስተር አሰርተው የአረንጓዴ አሻራ ቀንን እያከበሩ ነው። የሚነገረን ቁጥር የተቀሸበ ባይሆን ዛፍ መትከሉ ባልከፋ ነበር። ጨዋታን ጨዋታ ያነሳዋል ያለፈው አመት የዛፍ ተከላ ማገባደጃ ላይ በዚህኛው አመት በካርቱም የሚተከሉ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞች እየፈሉ እንደሆነ ጠሚው ነግረውን ነበር። የትኞቹ የካርቱም አካባቢዎች የዚህ መርሃ ግብር ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አያይዘው ቢነግሩን።
Be the first to comment