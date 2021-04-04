በመተከል ዳግም ዉድመት ዳግም ጦርነት በአማራ ፋኖ እና ማሊሻያዎች ፀቡ ተቀስቅሷል።
KMN:- April 04/2021
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ከስፍራዉ ቀደረሰን መረጃ መሰረት በመተከል አዲስ የተቋቋመው ኮማንድ ፓስት ከጉሙዝ ታጣቂዎች በመወያየት የተሻለ ስራ እየሰራ ለውጥ እያመጣ በነበረበት ወቅት የመተከልን ሰላም የማይፈልጉት የፅንፈኛው የአብን እና የአማራ ብልፅግና አደረጃጀት አሉባልታዎችን በመንዛት እና ከተማ ላይ የሚመጡትን ጉምዞች በመግደል ቤታቸውን በማቃጠል መተከል ድጋሚ ወደብጥብጥ እንድትገባ አድርገዋል።
በአሁኑ ሰአት ጉምዞች እየተገደሉ እና ሰፈራቸውን በማቃጠል ወደጫካ እንዲገቡ እያደረጉ ነው። አሁን ከ1ሰአት በፊት እንኳን ፅንፈኛው አደረጃጀት ማንጃሪ የሚባል ቀበሌ በመግባት የጉምዞችን ቤት በሙሉ በማቃጠል የጉምዝ እናቶች ህፃናትን ጨምሮ ወደጫካ እንዲሰደዱ አድረገዋል። ይህ አረመኒያዊ ድርጊታቸው እንዳይታወቅ ለመሸፋፈን በከተሞች ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ እየጮሁ ተጎዳን መከላከያ ይውጣልን እያሉ ይገኛሉ።
በተያያዘ መረጃ በ20/03/2021 በሽዋ ሮቢት ከተማ ሆስፒታል ግቢ ውስጥ በዚሁ በፋኖ እና የአማራ ሚሊሻ በዘግናኝ ሁኔታ የተገደሉ ወሎዬዎች/ኦሮሞዎች ስም ዝርዝር ወረዳ እና ቀበሌ እንዲህ ቀርቧል።
1. ኡመርሻ ኡመር ዩሱፋ ጅሌ ቀበሌ ጋንጋሃ
2. አህመድ አልይ ሀሰን ጂሌ ቀበሌ ጋንጋሃ
3. ሼህ ኡመር ሃጂ ሃሴ ጂሌ ቀበሌ ጋንሀሃ
4. ሀሰን አህመድ ጂሎ ጂሌ ቀበሌ ጋንጋሃ
5. ሙሀመድ አሊዪ ዑመር ጂሌ ቀበሌ ጋንጋሃ
6. ሀሰን ሙሀመድ ሃጂ ጂሌ ቀበሌ ሉጎ
7. አደም አብዱሼ ዑመር ጂሌ ቀበሌ አረበ ዋዩ
8. አብዱሼ ዑመር ባዛ ጂሌ ቀበሌ አርበ ዋዩ
9. ሙሃመድ አሊይ ሀሰን ጂሌ ቀበሌ አረበ ዋዩ
10. ኢስማኢል ሙሀመድ ጂሌ ሰንበቴ
አደም አብዱሼ እና አብዱሼ ዑመር አባት እና ልጆች ናቸው።
በወቅቱ ከቁስለኞች ጋር የነበሩ ሴቶች፣ እና የአምቡላንስ ሾፌሩ አምልጠው ተርፈዋል።
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