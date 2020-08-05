በመላዉ ኦሮሚያ ተጠርቶ የነበረዉ ከተማ ከከተማ የሚያገናኙ መንገዶችን የመዝጋት የትግል ጥሪ ዛሬም ለሶስተኛ ቀን ቀጥሎ ዉሏል::
KMN:- Aug 05/2020
በመላዉ ኦሮሚያ ተጠርቶ የነበረዉ ከተማ ከከተማ የሚያገናኙ መንገዶችን የመዝጋት የትግል ጥሪ ዛሬም ለሶስተኛ ቀን ቀጥሎ ዉሏል:: በነፍጠኛዉ የአብይብአህመድ ስረዓትን በኢኮኖሚ ለማሽመድመድ በቄሮ የተጠራዉ ከከተማ ከተማ የሚያገናኙ መንገዶችን የመዝጋት የትራንስፖርት ማዕቀብ እና በተመረጡ የንግድ ተቋማት እንዲሁም የሚዲያ አዉታሮች ላይ የተጠራዉ ማዕቀብ ለ3ኛ ተጠናክሮ ቀጥሏል::
በዚህ የትራንስፖርት ማዕቀብ መንገዶች በመዘጋጋታቸዉ ተሽከርካሪዎች ከአንድ ከተማ ወደ ሌሎች ከተሞች እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚይስችል ደርጃ እንደተዘጋ ለማርጋገጥ ችለና:: በዚህም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መታገድ ጋር ተያይዞ በዋና ከተማዋ ፊንፊኔ/ሸገር የሸቀጦች ዋጋ መናርን ጨምሮ የግንባታ እቃዎች እንደ ሲሚንቶ እና የአርማታ ብረት ዋጋ መጨመራቸዉን በፊንፊኔ ከሚገኙ የግንባታ እቃ አቅራቢዎች ለማወቅ ተችሏል:: በተለይም በከተማይቱ የሲሚንቶ እጥረት በመከሰቱ እንዳንድ ነጋዴዎች በአንቡላንስ ሲሚንቶ ወደ ፊንፊኔ ለማጏጏዝ ሲሞክሩ በደረሰ መርጃ በቄሮ የማስተማሪያ እርምጃ ተወስዷል::
ከሸቀጣሸቀጥ ዋጋ በተጨማሪ የአትክልት እና ጤፍን ጨምሮ የጥራጥሬ ዋጋ እጅግ መጨመሩን ከእህል በርንዳ እና ፒያሳ አትክልት ተራ ባገኘናቸዉ መርጃዎች ለማረጋገጥ ችለናል::
የችግሩን መንስኤ ትቶ የደረሰው ጉዳት (consequence) ላይ ትኩረት ማድረግ አይደለም ዘላቂ ፤ ጊዜያዊ መፍትሔም አይሆንም!!
#ግዲያውን_ተከትሎ ማለታችን እንዳለ ሆኖ ግድያውን ማን ነው ያቀናበረው? ማን ነው የፈፀመው? ለምን አላማ ገደሉት? ወዘተ ጥያቄዎች መልስ ካላገኙ ለተፈጠረው ቀውስ መፍተሔ አይገኝም።
Tamiru L Kitata
በምንግስት ላይ የተጠራዉ የትራንስፖርት ማገድ እና የተመረጡ ድርጅቶች ላይ የተጠራዉ የገበያ ተዓቅቦ
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