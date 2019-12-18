ሰኔ 15 ባህርዳር በእነ DR አንባቸው ላይ በተፈፀመ ግድያ ወንጀል ተጠርጥሮ የታሰሩት እነ ጄኔራል ተፈራ ማሞ ኮሎኔል አለበል አማረ በ5 ወር ውስጥ ምርመራ አልቆ ክስ ተመስርቶ ትናት በ7/4/2012 በነፃ እንደተለቀቁ ሰምተናል ኮሎኔል #ገመቹ_አያና ግን 10 ወር ሙሉ ክስ ሳይመሰረትበት እስር ቤት ቁጭ ብሎ አይደለም ውሳኔ ሊያገኝ አሁንም ጊዜ ቀጠሮ እየተጠየቀበት ይገኛል ፣ የኢትዮጵያ ፍትህ ሚዛን
ልከቱ ሕግና ሕገመንግሥቱ ሳይሆን የገዥ ፓርቲ መልካም ፈቃድ መሆኑ በተጨባጭ እያየን ነው ዛሬ ለዚህ ጀግና ንጹ ሰው እንዲፈታ የማይጮህ ላንቃ ብዕር አክቲቪስት ነገ ስለፍትህ ስናገር ባይ ለኔ እሱ ለትርፉ እንጂ ፣ ሰባዊነት ተሰምቶት ነው የሚል ግምት ከቶ ሊኖረኝ አይችልም ።800,000 የነበረ አሮጌ መኪና 2.49 ሚልዮን ልገባ ነው?
አዲሱ ኤክሳይስ ታክስ ከውጭ በሚገቡ መኪኖች ላይ ከ100%-500% ታክስ ለመጣል አቅዷል።
ይህም ማለት:-
Temesgen Gemechu
800,000 የነበረ አሮጌ መኪና 2.49 ሚልዮን ልገባ ነው?
አዲሱ ኤክሳይስ ታክስ ከውጭ በሚገቡ መኪኖች ላይ ከ100%-500% ታክስ ለመጣል አቅዷል።
ይህም ማለት:-
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ከ0 – 1 ዓመት ያገለገሉ = 100%
ከ1 -2 ዓመት ያገለገሉ = 150%
ከ2 – 4 ዓመት ያገለገሉ = 200%
ከ4 -7 ዓመት ያገለገሉ = 300%
ከ7 ዓመት በላይ ያገለገሉ = 500% ኤክሳይስ ታክስ የሚጥል ሲሆን የሚሰላውም እንደሚከተለው ይሆናል::
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ለምሳሌ የ2012 ሞዴል Toyota Corolla ዋጋው 6ሺህ ዶላር ቢሆን ($6000*40ETB= 240,000 ETB)
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የመኪናው ማጓጓዥ 50ሺህ ብር ኢንሹራስ 1ሺህ ብር ቢከፈል:-
240,000+50,000 (Transportation cost) + 1000(Issuance) = 291,000 (Cost of goods)
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Custom Duty= 291,000*35% = 101,850
Excise tax = (cost of goods sold + custom duty)*500%
Excise tax = (291,000+101,850)*500% = 1,964,250
Amount after excise tax = 1,964,250 ETB
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VAT = 1,964250*0.15 = 294,637
Amount after VAT = 2,258,887
Surtax = 2,258,887*0.10 = 225,887
Amount after Surtax = 2,484,776
Withholding tax = duty paying value *.03 (291,000*0.03) = 8,730
Amount after withholding tax = 2,493,506 ETB
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ከላይ እንደተመለከትነው 240,000 ብር የተገዛች መኪና ወደ ኢትዮጵያ ገብታ ዋጋዋ የሻጩን ትርፍ ሳያጠቃልል 2,493,506 ትሆናለች ማለት ነው።
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ከዚህ በፊት በነበረው የኤክሳይስ ታክስ ህግ ይህችው መኪና ዋጋ 801,128.4 ብር የነበረ ሲሆን አሁን በረቀቀው የኤክሳይስ ታክስ ግን ዋጋው 2,493,506 የደረሰ ሲሆን ይህም ማለት የ1,692,377 ልዩነት ይኖረዋል ማለት ነው።
ነጋሪት – Negarit
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