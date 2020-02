#ሰበታ-ለብልጽግና ሕግ ማስከበር ማለት የተቃዋሚ ፓርቲ አባል ማሰር ሆኗል፣ እነዚህ ወጣቶች ሰበታ ፖሊስ ጣቢያ ታጉረው ይገኛሉ ፣ በዚህ አያያዝ ሕዝቡን ከምርጫ በፊት ቅርጫ እንዳያደርጉ እሰጋለሁ !

Olaantummaa Seeraa

Wabiin bilisummaa fi dimokiraasii olaantummaa seerati. Gaafatamni mootummaa angaftis olaantummaa seeraa mirkaneessu dha. Abbaa fedhes yoo ta’e seera cabsinaan gaafatamuun dirqama. Yakka hamaa erga raawwatan booda ajandaa adda addaa uumaa dhidhiitatuun nama hin baasu. Seera kabajuu fi kabachiisuu! Akka feeteen biyya kamuu hin jiru!

Gochaa suukanneessaan kun BURAAYYU keessatti guyyaa harr’aa godhamaa jira. Kan kana godhu Poolisii Oromiyaa ti. Bilisoomnee jirra jedhanii Qeerroo/Qarree keenya warri afaanfajjeessuuf dhama’aa jiran kanaan maal jedhu? WBO’n Qawwee cimsuudha!

Adem Misoma

The armed resistance of Oromo liberation Army is an act of self-defense exercised by the Oromo people against successive Ethiopian governments, including the current one, who forcibly deny their right to self-determination.

#OduuCabsaa-Har’a Gur.16/2020 Waajjiirri ABO Aanaa Jalduu Magaalaa Goojjoo Akka Cufamu Poolisii Ona(Aanaa)Jalduu Irraa Akeekkachiisi Kenname.

Akka Odeessa Nu Dhaqqabeetti Nama Waajjira ABO Ona Jalduu Magaalaa Goojjootti Argamu ABOf Kireessaniifii fi Itti Gaafatamaa Waajjira ABO Ona Kanaa Obb.Waasee Waaqoo Pooliisiin Magaalichaa Waajjiratti Waamuun Waajjira ABO Goojjootti Argamu Akka Cufan Akeekkachiiseera.

Dubartiin Waajjira ABOtti Kireessite Hidhaa Bultee Har’a Wabii Kuma 25(25,000)n Doorsiisa Irra Gaheen Tole Keessayin Baasa Jettee Akka Baates Beekameera.

“We are courageous and we stand up for what we believe in. We are people with strong opinions on what’s right for our Oromo nation in which we operate. We speak up on behalf of Oromo People and encourage them to have the confidence to speak up for themselves.” Jaal Dawud Ibsa, Chairman of OLF.