#ሰበር ዜና: የወላይታ ሶዶ ጎዳናዎች በሃገር ሽማግሌዎች፣ የሀይማኖት መሪዎችና በንግድ ማህበረሰብ አባላት ሰልፍ ተጥለቅልቋል::

በዛሬው ዕለት በዚህ ሰዓት በወላይታ ሶዶ አደባባዮች በሺዎች የሚቆጠሩ የወላይታ ሽማግሌዎች፣ የሀይማኖት መሪዎችና የንግድ ማህበረሰብ አባላት ፍፁም ሰላማዊ በሆነ መንገድ የተቃውሞ ስልፍ እያደረጉ መሆናቸውን ለማወቅ ችለናል። እነዚህ ሰልፍ የወጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የወላይታ ብሄር በክልል የመደራጀት ጥያቄ በአገሪቱ ለውጥ መጥቷል በሚባልበት ወቅት መታፈኑ እንዳሳዘናቸው ገልፀው መንግስት ዝምታውን በመስበር ለወላይታ ጥያቄ አስቸኳይ ምላሽ እንድሰጥ እየጠየቁ ይገኛሉ።

“ወላይታን ክልል ከመሆን የሚያግደው ምድራዊ ኃይል የለም” የወላይታ ክልልነት ተሟጋቾች | Ethiopia



Wolayta elders flooded to the street of its capital demanding the Regional State.

The #SEPDM as party of SNNPR has decided to be quite.

The elders are marching today.

Wolayta is a real inclusive society!

#Diversity is our unity!

ከምባታ ነን! ደቡብን ቀቅለህ ብላው!

አቅጣጫ ሳንሆን ከምባታ ነን። ታሪክ ያለን፣ መንግስት የነበረን ኩሩ ህዝቦች። ንጉስ ሾመን፣ የጦርነት ቀጠና በሆነ አከባቢ እራሳችንን በጀግንነት ተከላክለን፣ እንደ ጋፋት እና መሰል ብሄሮች ማንነታችንን ከመጥፋት የታደገን ጀግና ህዝቦች። ምርጥ የጦርነት ፈረሶች የሚረቡበት፣ የጀግና ፈረሰኞች ሀገር ከምባታ። በችሮታ ሳይሆን አባቶች በአራቱም አቅጣጫ ተጋድለው ያቆዩት ማንነት በሆዳም ካድሬዎች የስልጣን መወጣጫ የእጅ መንሻ ተደርጎ አይከስምም። ደቡባዊ ማንነት ለእኛ ስድብ ነው። ከምባታ ነን። የከምባታ የክልልነት ጥያቄ በህገመንግስቱም በታሪክም የሚደገፍ ነው። መንግስት ይሄን ጥያቄ የመመለስ ግዴታ አለበት። ህገመንግስቱ ይከበር!

#ደቡባዊ_ማንነት_ለእኛ_ስድብ_ነው!

#ህገመንግስቱ_ይከበር! Rediet Tamire Oshone ኢትዮጲያ አትፈርስም የሚለው የሞኝ ተረት ነው ። ኢትዮጲያ ትፈርሳለች ፤ የሚያፈርሱዋትም ለእኩልነት እና ለነፃነት የሚታገሉት የፌደራሊስት ኃይሎች ሳይሆኑ ሌሎችን መብት የመንጠቅ እና ራሳቸውን ለማግነን በኢትዮጲያ አንድነት ስም የሚነግዱት የምቀኝነት ፖለቲከኞች ናቸው ።