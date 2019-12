#ሰበር #ዜና

አስተዋዩና የኦሮሞ ምዕመናንን አደራ የማይበላው ቁም ነገረኛው አባት #ቄሲሰ #በላይ #መኮንን ጠቅላይ ቤተክህነት የኦሮሚያ ቤተክህነትን ያኮላሽልኛል ብሎ ያቀረበላቸውን የተንኮል እና መሠሪ የቅጥር ጥያቄያቸውን ውድቅ አደረጉ!!!

~ ቄሲስ በላይ ሆይ የኦሮሞ ምዕመናንን አደራ ባለመብላትዎ እና እውነተኛ ክርስቲያንነትዎን ስላሳዩን እናመሰግናለን :: የኦሮሞ ህዝብ ወይ እውነተኛ አባት አለህና መኩራት አለብህ::

~ ቄሲስ በላይ ጠቅላይ ቤተክህነት ውስጥ እንደተቀጠሩ ተደርጎ የሚወራው ወሬ እና በየደብሩ የሚያስጨበጭቡበት ፕሮፓጋንዳ ውሸት እንደሆነ እዩት::

~ ጠቅላይ ቤተክህነቶች የህዝብን ጥያቄ የሚያነሳውን ሰው ጥያቄውን ለማስጣል የሁልጊዜ ስልታቸው በጥቅም መደለል ነው:: ቄሲስ በላይንም በተለመደው መልኩ እየደለሉት ይገኛሉ:: ለመደለያነት የቀረበላቸው የቅጥር ደብዳቤ እና የቄሲስ በላይ መልስን እነሆ:: አንብቡና ፍረዱ:: ~ ግን እስከ መቼ ነው ጠቅላዮች የማታለያ ሥራ መሥራት የሚያቆሙት? ጌታ ገርፎ ያባረራቸው የቤተ መቅደስ ነጋዴዎችና ለዋጮች ቄሲስ በላይን በጥቅም ከያዝነው የኦሮሚያ ቤተክህነትን ማስቀረት እንችላለን ብለው የብልጠት ሐሳብ የሚመስል የሞኝነት ሐሳብን የዘየዱትን የማፊያ ሐሳብን አስተዋዩ ፣ ቁም ነገረኛው እና የተሠጠውን አዴራ በተራ የግል ጥቅም አሳልፎ የማይሰጥ ጀግናው የአባገዳ እና የሰማዕቱ የብፁዕ አቡነ መገርሳ በዳሳ ልጅ ቄሲስ በላይ መኮንን የቀረበላቸውን የማታለያና የተንኮል የቅጥር ጥያቄን ውድቅ አድርገው የመለሱበት ደብዳቤንም እነሆ አንብቡት::

ማሳሰቢያ:- ኦሮሚያ ቤተክህነት እንደሆነ ከላይ ከባለቤቱ ከፈጣሪ የታሰበ ስለሆነ ማንም የማደናቀፊያና የተንኮል ሐሳብን ቀንና ሌሊት እየፈጠረ ቢያድርም ኦሮሚያ ቤተክህነት መመስረቱ አይቀርም:: 100% እመኑኝ ይመሠረታል::

ከፀጋ መርጋ ገፅ የተወሰደ

Great response from Luba Balaay. These fools still think they can buy leaders by offering them position, marriage or money. Oromo is a political community with its own national interest, if Luba Balaay even goes, there will be another one to take up the cause. Oromiyaa Orthodox Church will come to exist.

