ሰሞኑን አንድ ሁለት ጠቀም ያሉ መረጃዎች ከኢዜማ መንደር ወደ FI ተወርውረዋል። ኢዜማ ማን ወዳጅ ማን ጠላት እንደሆነ የለየበትና የሃገሪቷን ወቅታዊ የደህንነት ስጋት የተነተነበት ሚስጥራዊ ሰነድ አዘጋጅቷል።

April 26, 2021
ሰሞኑን አንድ ሁለት ጠቀም ያሉ መረጃዎች ከኢዜማ መንደር ወደ FI ተወርውረዋል። ኢዜማ ማን ወዳጅ ማን ጠላት እንደሆነ የለየበትና የሃገሪቷን ወቅታዊ የደህንነት ስጋት የተነተነበት ሚስጥራዊ ሰነድ አዘጋጅቷል።
 
ፕሮፈሰር ብርሃኑ ከጠሚ አብይ አህመድና ከኢዜማ በስተቀር ለሀገር ደህንነት ስጋት ብሎ ያልፈረጀው ሃይል የለም። ሰነዱ የሃገሪቷ ወቅታዊ የደህንነት ስጋት ትንተና ይሰኛል ወይም በሌላ ስሙ ጠሚውን ነጥሎ የመቀርጠፍ እቅድ ሊባል ይችላል።
የብሬን አምልኮተ አብይ ለጊዜው ችላ ብለን ሰነዱን ስንፈትሸው በኢዜማ ግምገማ መሰረት ጠሚው ከማህበራዊ መሰረቱ ብቻ ሳይሆን ከካድሬ መዋቅሩም ክፉኛ መነጠሉን ይጠቁማል። ፕሮፍ ብርሃኑ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት (ከንቲባነት) አቶ ክቡር ገናን አጭቶ ለተወካዮች ምክር ቤት ለመወዳደር መወሰኑ የንጉስ አብይ አህመድ መንበር ላይ አይኑን እንደጣለ መገመት ይቻላል።
 
በሌላ በኩል ከምርጫው ተገፍተው የወጡት የኦሮሞ ፓርቲዎች ለጊዜው #በቲም_በሻሻና #ቲም_ቢሾፍቱ (ማለቴ #ቲም_ደዘ) መሃል የሚካሄደውን ፉክክር በመታደም ላይ የሚገኙ ሲሆን ምርጫ ቦርድ አካባቢ “አንጀቴና ሆዴ ተጣልተውብኝ አንተም ተው አንተም ተው ብዬ እንዳልለው አንጀቴም አንጀቴ ሆዴም ሆዴ ነው” የሚለው የሙሉቀን መለሰ እንጉርጉሮ በመደመጥ ላይ ይገኛል።
ለማንኛውም ሙሉ ሰነዱ ከስር ተያይዟል 👇
Via:  𝕿𝔥𝔢 𝕱𝔦𝔫𝔣𝔦𝔫𝔫𝔢 𝕴𝔫𝔱𝔢𝔯𝔠𝔢𝔭𝔱 𝕾𝔱𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.