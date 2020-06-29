ማለዳ ሚድያ: ሰኔ 27 በይፋ መመስረቱ ስለሚታወጀው 10ኛው የኢትዮጵያ ክልል(የሲዳማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት)በተመለከተ ማለዳ ሚድያ ከአንዳንድ የሀዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ያደረገውን ቆይታ ይከታተሉ

June 29, 2020

ሰኔ 27 በይፋ መመስረቱ ስለሚታወጀው 10ኛው የኢትዮጵያ ክልል(የሲዳማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት)በተመለከተ ማለዳ ሚድያ ከአንዳንድ የሀዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ያደረገውን ቆይታ ይከታተሉ

የሲዳማ ህዝብ ታግሎ እና ብዙ መስዋትነት ከፍሎ ያገኘው ድል ነው።

የሲዳማ ህዝብ ክልል ሲሆንም በሚታወቅበት አቃፊነቱ ሌሎችን ብሄሮች በአንድነት ይዞ የሚቀጥል ይሆናል።……

ማለዳ ሚድያ

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