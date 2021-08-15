መንግስት በምዕራብ ኦሮሚያ የሞከረው የመልሶ ማጥቃት ሙከራ መክሸፉ፤ August 15, 2021 መንግስት በምዕራብ ኦሮሚያ የሞከረው የመልሶ ማጥቃት ሙከራ መክሸፉ፤ የአማራ ክልልን ከኦሮሚያ የሚያገናኙ መንገዶች በኦሮሞ ነጻነት ጦር መዘጋቱ፤ የትግ Related Related Posts በምዕራብ ኦሮሚያ የተፈጸመውን ግድያ በጽኑ እያወግዛለን (የኦነግ መግለጫ –ህዳር 3, 2020ዓም)በምዕራብ ኦሮሚያ የተፈጸመውን ግድያ በጽኑ እያወግዛለን (የኦነግ መግለጫ –ህዳር 3, 2020ዓም) ከትላንት በስትያ ህዳር 1,… ኦሮሚያ ውስጥ በብዙ ቦታ መንግስት የቀሰቀሰው ዓመፅ እየተካሄደ ነው። ለዚህ አመፅ እና ተከትሎ ለሚመጣው ጥፋት መንግስት ተጠያቂ ነው።Dereje Gerefa Tulluኦሮሚያ ውስጥ በብዙ ቦታ መንግስት የቀሰቀሰው ዓመፅ እየተካሄደ ነው። ለዚህ አመፅ እና ተከትሎ ለሚመጣው ጥፋት… ይህ መንግስት በማን እየተዘወረ እንደሆነ መመልከት ነው።ስልክና ኢንተርኔት አጥፍተን ህዝቡን ስንፈጅ ለምን ድምፃችሁን አሰማችሁ በማለት ከሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ የተባረሩ የኦሮሞ ተማሪዎች ናቸው::…
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