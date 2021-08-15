መንግስት በምዕራብ ኦሮሚያ የሞከረው የመልሶ ማጥቃት ሙከራ መክሸፉ፤

August 15, 2021

መንግስት በምዕራብ ኦሮሚያ የሞከረው የመልሶ ማጥቃት ሙከራ መክሸፉ፤ የአማራ ክልልን ከኦሮሚያ የሚያገናኙ መንገዶች በኦሮሞ ነጻነት ጦር መዘጋቱ፤ የትግ

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