ሕገ መንግስቱን በጣሰ መልኩ በሃይል ፍላጎቴን አሳካለሁ በሚል የትኛውም አካል ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን:–ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ

Birhanu Jula is an accomplice in the crime Abiy the lunatic is commiting. There are many other Generals who should protect the constitution by removing this Birhanu guy and Abiy Ahmed.