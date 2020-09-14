ለማስታወስ ያህል.. በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት መሰረት አሁን ያለው መንግስት ቅቡልነቱ የሚያበቃው እንደሚባለው መስከረም 30 ሳይሆን፣

September 14, 2020

ለማስታወስ ያህል…

በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት መሰረት አሁን ያለው መንግስት ቅቡልነቱ የሚያበቃው እንደሚባለው መስከረም 30 ሳይሆን፣ በመስከረም ወር የመጨረሻው ሰኞ፣ ማለትም መስከረም 25 ቀን 2013 ሲሆን፣ አዲስ የተመረጠው ገዥ ፓርቲ በዛው እለት ለፌዴራሉ ፓርላማ የተመረጡትን የህዝብ ተወካዮች ሰብስቦ አዲስ መንግስት ማቋቋም እንዳለበት ህገ-መንግስቱ ይደነግጋል።

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