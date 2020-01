ህወሃት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንደማይዋሃድ አስታወቀ!!

Tigray must check Abiy and his reckless behaviour. Such dynamics, if not out of control, is good for our federalism. As it stands, federalism which used to be fake and trampled by TPLF is being implemented in Tigray. Mekelle is one of the many power centers, we need more real power centers.

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 26፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ለሁለት ቀናት ያካሄደውን አስቸኳይ ድርጅታዊ ጉባኤ አጠናቋል፡፡

ባወጣው መግለጫም ከብልጽግና ፓርቲ ጋር የዓላማና የመስመር ልዩነት ስላለው እንደማይዋሃድ አስታውቋል።

ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚኖረው ግንኙነትም ህግና ህገ-መንግስትን መሰረት ያደረገ እንደሚሆን ያመለከተው መግለጫው ከዚህ ውጭ የሚኖር እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደማይኖረው አመልክቷል።

ኢህአደግን የመሰረቱ የአራቱ ድርጅቶችን የጋራ ሀብት ህግና ስርአት በተከተለ መንገድ ድርሻውን እንደሚያስመልስም በአቋም መግለጫው አስታውቋል።

የኢህአዴግን መፍረስ ተከትሎ ህወሓት ከሌሎች ፈዴራላዊ ሀይሎች ጋር በፎረም፣በጥምረትና በግንባር ደረጃ ስትራተጂካዊ ግንኙነት ለመመስረት መወሰኑንም ገልጿል።

ምንጭ፡- ኢዜአ

Gannaqeen Akkana Jedha. Ani ammoo waan Gannaqeen jedhu qaba.

Gaafii tana Baqqalee gaafachuun dura mee nama ta’i, hiika namaatti oli siqi, garaa qofaan osoo hin taane sammuun guddadhu, ulaagaa namummaa xiqquma gootaachuuf yaali!

Shemsudin Teha Mohamed